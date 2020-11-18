Ялинка. Фото: Українська правда

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Новий рік у Києві у 2021 році вперше планується без фудкортів, великих концертів та масових гулянь через епідемію коронавірусу. Попри карантинні обмеження, жителі столиці можуть відвідати не менш цікаві заходи.



Наразі існує декілька планів щодо святкування. Про це повідомляє засновник проекту FolkUkraine Ігор Добруцький, який організовує свята у столиці, передає «Українська правда»

Повідомляється, що попри те, що фудкорт буде скасовано, у столиці залишать у будиночках напої, які можна робити за склом та подавати з вікна — кава, чай, какао, глінтвейн. Можливо, ще будуть сувеніри, повідомляє Добруцький.

За його словами, наразі не планується навіть великого концерту у новорічну ніч. Поки лиш готують запалення ялинки. Цей захід заплановано на 19 грудня о 19.00. Однак як саме відбуватиметься святкування, наразі невідомо. Організатори слідкують за епідеміологічною ситуацією, і кажуть, що готові вносити корективи.





Наразі достовірно відомо, що ялинка на Софійській площі буде штучною. Її висота складе 31 м. Замість зірки на ній буде капелюх, оскільки тематика цьогорічного свята — «Казковий ліс», а прикрашатимуть її шишки, жолуді, білочки, грибочки.

Новорічне дерево обійдеться у 5−7 млн грн і буде готове вже за два тижні. За його встановлення заплатять спонсори та рекламодавці, а з міського бюджету кошти не витрачатимуть.

Він також пояснив, що від живої ялинки відмовились, оскільки на ім’я мера Києва надійшло багато звернень з проханнями не рубати сторічне дерево, а замінити його на штучне. Під ялинкою буде розташовуватися пеньок площею 100 м кв. У ньому планувалося розмістити кафе, але через карантин від цієї ідеї відмовились. Прикрасять ялинку понад 1,5 тисячі іграшок та понад 10 км гірлянд.





Наразі для жителів столиці готують два катки — на Подолі та біля Арки дружби народів. Крім того, буде гірка на Подолі. Усе це працюватиме з дотриманням карантинних заходів. Планують також низку онлайн-заходів — наприклад, лазерне шоу і світлові привітання на Арці дружби народів.

На головній ялинці і коло неї буде багато відеокамер, щоб киян, які будуть змушені провести свята вдома, все ж змогли «відвідати» ялинку. Організатори обіцяють, що навіть буде можливість через камеру зробити фото свого обличчя на ялинковій прикрасі.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що рейтинг свят в Україні склали соціологи. Цьогоріч улюбленими святами українців залишаються Різдво Христове, Великдень та Новий рік. У 79% опитаних найпопулярнішим офіційним святом є Різдво Христове, а в 77% — Великдень. Ще 74% опитаних вважають найпопулярнішим святом Новий рік, а 40% — Міжнародний жіночий день.