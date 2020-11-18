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Ракурс
Безвіз зі ще однією екзотичною країною запровадив Кабмін

Безвіз зі ще однією екзотичною країною запровадив Кабмін

18 лис 2020, 14:56
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Безвізовий режим діятиме для громадян України зі ще однією країною в Океанії та Південно-Східній Азії — Індонезією. Відповідне рішення 18 листопада ухвалив Кабінет міністрів.

Уряд на засіданні у середу схвалив проект угоди про взаємне скасування візових вимог між країнами.


Раніше ми повідомляли, що Україна ввела безвізовий режим з Гренадою — острівною державою на південному сході Карибського моря.

Нагадаємо, у липні повідомлялося про запровадження безвізу для громадян шести країн. Тоді президент Володимир Зеленський підписав указ, згідно із яким, починаючи з 1 серпня громадяни шести держав — Австралії, Нової Зеландії, Бахрейну, Кувейту, Оману, Саудівської Аравії, зможуть відвідувати Україну без додаткових документів.

Джерело: Ракурс


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