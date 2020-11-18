Безвиз с еще одной экзотической страной ввел Кабмин

https://racurs.ua/n146667-bezviz-s-esche-odnoy-ekzoticheskoy-stranoy-vvel-kabmin.html

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Безвизовый режим будет действовать для граждан Украины с еще одной страной в Океании и Юго-Восточной Азии — Индонезии. Соответствующее решение 18 ноября принял Кабинет министров.

Правительство на заседании в среду одобрило проект соглашения о взаимной отмене визовых требований между странами.

Ранее мы сообщали, что Украина ввела безвизовый режим с Гренадой — островным государством на юго-востоке Карибского моря.

Напомним, в июле сообщалось о введении безвиза для граждан шести стран. Тогда президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому, начиная с 1 августа граждане шести государств — Австралии, Новой Зеландии, Бахрейна, Кувейта, Омана и Саудовской Аравии -смогут посещать Украину без дополнительных документов.