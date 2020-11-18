Новый обмен пленными может состояться в конце декабря, фото: «112 Украина»

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Обмен пленными может состояться до 24 декабря.

Количество лиц, которых планируют обменять, может составить от 90 до 250, однако точное количество назвать пока сложно из-за отсутствия списка от российской стороны. Об этом заявил советник украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович, сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

По словам Арестовича, Украина, начиная с июля, отправляет в ОБСЕ списки пленных на обмен, однако Россия с лета ни разу не исправляла свой список, одновременно обвиняя наше государство в отсутствии поданного перечня военнопленных.

Отмечается, что Украина просит на обмен прежде всего военных и сотрудников спецслужб, которые попали в плен во время выполнения боевых задач.

Мы предлагаем всех на всех, так как и было предложено в Париже. С «путинской поправкой», он же юрист, это звучало так: «всех известных на всех известных». Хорошо, мы уже согласны и так, давайте хоть кого-то поменяем до Рождества, — отметил Арестович.

Также он сообщил, что дата следующей встречи лидеров стран «норманнской четверки» может определиться на ближайшей встрече советников. Ожидается, что глава Офиса президента Андрей Ермак еще примерно неделю будет болеть COVID-19, после чего сразу сможет вылететь в Берлин.

Готовность к соответствующей встрече уже подтвердили французская и немецкая стороны.

Напомним, Арестович недавно сообщил, что политические советники уже ведут практическую работу по подготовке проведения саммита «нормандской четверки» в этом году.