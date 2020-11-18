Главу департамента Нацполиции уволили после нарушения карантина

Игорь Наумов. Фото: Буг

https://racurs.ua/n146665-glavu-departamenta-nacpolicii-uvolili-posle-narusheniya-karantina.html

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Карантин выходного дня, который ввело правительство, действовал не для всех заведений. «Избрание» продолжили работать, несмотря на ограничения. За этим последовало и соответствующее наказание — главу департамента управления имуществом Национальной полиции Украины Ивана Наумова уволили с поста сразу после карантинного скандала.

Сын правоохранителя, который владел клубом отдыха, разрешил заведению работать во время карантина выходного дня. Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации Министерства внутренних дел Ярослав Тракало, передает «Украинская правда».

Он заявил, что Наумова уволен с должности с сегодняшнего дня. Также он добавил, что Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Напомним, ранее мы сообщали, что карантин выходного дня, введенный в Украине правительством в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не стал помехой для работы в Киеве клуба отдыха, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова.