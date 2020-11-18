В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Укринформ»

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Карантин выходного дня, введенный в Украине правительством в связи с распространением коронавирусной болезни COVID-19, не стал помехой для работы в Киеве клуба отдыха, который принадлежит сыну начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова.

Об этом говорится в новом расследовании журналистов Bihus.info.

Отмечается, что в 18.50 в субботу, 14 ноября, парковка у этого клуба была заполнена автомобилями. Впоследствии журналисты зафиксировали, как в заведение зашла группа лиц, которым на входе измерил температуру охранник.

Всего журналисты за час наблюдений зафиксировали прибытие в клуб 20 посетителей, после чего вызвали полицию. Автомобиль патрульных прибыл спустя 15 минут и правоохранители зашли внутрь заведения, пропустив перед собой еще одну группу посетителей.

Спустя некоторое время на парковке возле заведения выключили свет, а к журналистам подошла группа лиц, которые попросили их «за три минуты» покинуть эту территорию, заявив, что они не смогут впоследствии уехать, поскольку будет закрыт шлагбаум.

Впоследствии к журналистам вышли полицейские. Правоохранители заявили, что в клуб их не пустили, а владельцы заверили, что работают только на вынос.

Напомним, в правящей политсиле «Слуга народа» недавно рассказали, почему не поддержали постановление об отмене в Украине карантина выходного дня.