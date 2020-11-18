Евгения Кравчук, фото: Zik

https://racurs.ua/n146642-karantin-vyhodnogo-dnya-v-sluge-naroda-rasskazali-pochemu-ne-podderjali-ego-otmenu.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется, в связи с чем правительство ввело так называемый карантин выходного дня — ряд ограничений на деятельность общественных заведений в субботу и воскресенье. Это решение активно раскритиковали как предприниматели, так и часть представителей власти.

Однако на заседании Верховной Рады 17 ноября по отмене карантина выходного дня проголосовали лишь 149 народных избранников. Заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук в комментарии агентству «РБК-Украина» объяснила, почему «слуги» не поддержали это постановление.

По ее словам, в партии не видят юридического смысла в этом постановлении, поскольку отмена карантина — прерогатива правительства.

Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, уже на следующих выходных не будет ограничений, — отметила Кравчук. — А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами.



Отмечается, что парламентский комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики, в состав которого входит Кравчук обратился в Кабмин, чтобы тот обеспечил компенсацию потерь для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Напомним, 45 народных депутатов обратились в Конституционный суд с представлением о соответствии Основному Закону правительственного постановления о введении карантина выходного дня.