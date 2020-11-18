Євгенія Кравчук, фото: Zik

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Коронавірус в Україні активно поширюється, у зв’язку з чим уряд запровадив так званий карантин вихідного дня — низку обмежень на діяльність громадських закладів у суботу та неділю. Це рішення активно розкритикували як підприємці, так і частина представників влади.

Однак на засіданні Верховної Ради 17 листопада за скасування карантину вихідного дня проголосували лише 149 народних обранців. Заступник голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук в коментарі агентству «РБК-Україна» пояснила, чому «слуги» не підтримали цю постанову.

За її словами, у партії не бачать юридичного сенсу в цій постанові, оскільки скасування карантину — прерогатива уряду.

Ми не можемо скасувати рішення Кабміну. Тільки він сам може змінити своє рішення. Але для суспільства це був би хибний сигнал, що вже на наступних вихідних не буде обмежень, — наголосила Кравчук. — А якщо Кабмін не скасовує карантин, то до людей буде приходити поліція зі штрафами та протоколами.



Зазначається, що парламентський комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики, до складу якого входить Кравчук, звернувся до Кабміну, щоб той забезпечив компенсацію втрат для підприємств зі сфери культури, туризму і креативних індустрій.

Нагадаємо, 45 народних депутатів звернулися до Конституційного суду із поданням щодо відповідності Основному Закону урядової постанови про запровадження карантину вихідного дня.