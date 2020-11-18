В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Укрінформ»

https://racurs.ua/ua/n146648-pid-chas-karantynu-vyhidnogo-dnya-pracuvav-klub-syna-odnogo-z-nachalnykiv-nacpoliciyi-zmi-video.html

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Карантин вихідного дня, запроваджений в Україні урядом у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, не став завадою для роботи в Києві клубу відпочинку, котрий належить сину начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова.

Про це йдеться в новому розслідуванні журналістів Bihus.info.

Зазначається, що о 18.50 в суботу, 14 листопада, парковка біля цього клубу була заповнена автомобілями. Згодом журналісти зафіксували, як до закладу зайшла група осіб, яким на вході виміряв температуру охоронець.

Загалом журналісти за годину спостережень зафіксували прибуття до клубу 20 відвідувачів, після чого викликали поліцію. Автомобіль патрульних прибув через 15 хвилин і правоохоронці зайшли всередину закладу, пропустивши перед собою ще одну групу відвідувачів.

Через деякий час на парковці біля закладу вимкнули світло, а до журналістів підійшла група осіб, котрі попросили їх «за три хвилини» залишити цю територію, заявивши, що вони не зможуть згодом виїхати, оскільки буде закритий шлагбаум.

Згодом до журналістів вийшли поліцейські. Правоохоронці заявили, що в клуб їх не пустили, а власники запевнили, що працюють лише на виніс.

Нагадаємо, у правлячій політсилі «Слуга народу» нещодавно розповіли, чому не підтримали постанову про скасування в Україні карантину вихідного дня.