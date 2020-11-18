Трамп. Фото: Reuters

https://racurs.ua/ua/n146647-tramp-obezgolovyv-agenstvo-z-kiberbezpeky-cherez-proval-na-vyborah.html

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Дональд Трамп, чинний президент США, звільнив директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури (CISA) Кріса Кребса, який спростовував твердження про можливу фальсифікацію результатів президентських виборів 2020 року.

Трамп заявив, що його голоси передали Байдену. Про звільнення Трамп оголосив у своєму Twitter.

Заява Кріса Кребса про безпеку виборів у 2020 році була вкрай неточною, оскільки спостерігалися масові порушення і шахрайство. Таким чином, Кребс щойно був звільнений з посади директора Агентства з кібербезпеки і безпеки інфраструктури, — написав Трамп.

Зазначимо, що сервіс мікроблогів Twitter позначив це повідомлення Трампа про фальсифікацію виборів як суперечливе.

Кребс відповідав за безпеку президентських виборів у США, які відбулися 3 листопада 2020 року. Він разом з іншими офіційними особами оголосив вибори-2020 «найбезпечнішими в історії Америки». У CISA також наголошували, що не зафіксували доказів іноземного втручання в президентські вибори.

Також очільник CISA заявляв, що очікує на звільнення та був готовий до того, що американський лідер не погодиться з результатами виборів і не буде визнавати свій програш.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що чинний президент США Дональд Трамп в останні тижні свого президентства намагався завдавати удару по головному ядерному об'єкту Ірану. Генерали та високопосадовці змогли відмовити його від думки. Вибух у відносинах з Іраном міг залишитися у спадок новообраному президенту Джо Байдену.