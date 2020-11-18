У Фейсбук-рекламу політики вклали 6,6 млн дол. — хто витратив найбільше / Фото: "Чесно"

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Реклама у Фейсбук всього за рік спустошила кишені українських політиків і політичних сил на понад 6,6 млн дол. Під час місцевих виборів 2020 року кандидати витратили рекордні суми на просування у соцмережах.

Кількість політичної реклами у Фейсбук зростала від початку року, а у жовтні, порівняно з вереснем, її стало утричі більше. Загальна сума витрат усіх сторінок, які Фейсбук позначає як суспільно-політичні, складає понад 6,6 млн дол. (понад 178 млн грн). Рекламу за цей період поширювали з 4,5 тис. сторінок у Facebook та Instagram. Про це пише рух «Чесно».

Сторінки, які платили за суто політичну рекламу, вклали у поширення дописів щонайменше 5,7 млн грн. Решта витрат припадають на сторінки, які витратили на поширення дописів менше 500 дол., а також на сторінки держструктур, громадських організацій, медіа.

Левова частка витрат, 5 млн дол., припадає на два місяці кампанії — вересень та жовтень. Топ-20 сторінок за витратами очолює політична партія «За Майбутнє". Її створили у травні 2020 року, від серпня до жовтня вона витратила майже 170 тис. дол. На рекламу ставили дописи партійців, а також фрагменти ефірів шоу «Право на владу» каналу «1+1», де гостем був Ігор Палиця, соратник олігарха Ігоря Коломойського.

Загалом у Топ-20 сторінок потрапило одразу чотири сторінки партії «За майбутнє" та її представників. Ці сторінки займають перше, третє, п’яте та 13-те місця. Сукупно вони витратили майже 400 тис. дол, що становить майже третину від загальної суми витрат всіх 20 сторінок у рейтингу.

Цьогоріч рекламу в соцмережах розміщувало 109 партій. Лідер за витратами серед партій — «Слуга народу» (880 тис. дол.). Найактивнішими серед політиків-«слуг» були нардеп Ірина Верещук, очільник Харківщини Олексій Кучер і Тарас Кльофа, кандидат на посаду мера Львова. Загалом агітацію за «Слугу народу» та її кандидатів розміщували щонайменше 319 сторінок.

За парламентською партією монобільшості йдуть партії «За майбутнє" (704 тис. дол. із 96 сторінок) та «ЄС» (402 тис. дол. зі 157 сторінок). Сторінки, які так чи інакше просували партію ОПЗЖ або її партійців, витратили на рекламу 297 тис. дол.