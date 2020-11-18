В Фейсбук-рекламу политики вложили 6,6 млн долл. — кто потратил больше остальных

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Реклама в Фейсбук всего за год опустошила карманы украинских политиков и политических сил на свыше 6,6 млн долл. В период местных выборов 2020 года кандидаты потратили рекордные суммы на продвижение в соцсетях.

Количество политической рекламы в Фейсбук увеличивалось с начала года, а в октябре по сравнению с сентябрем, ее стало в три раза больше. Общая сумма расходов всех страниц, которые Фейсбук обозначает как общественно-политические, составляет более 6,6 млн долл. (свыше 178 млн грн). Рекламу за этот период распространяли с 4,5 тыс. страниц в Facebook и Instagram. Об этом пишет движение «Честно».

Страницы, которые платили за чисто политическую рекламу, вложили в распространение сообщений по меньшей мере 5,7 млн грн. Остальные затраты приходятся на страницы, которые потратили на рекламу своих сообщений менее 500 долл., а также на страницы госструктур, общественных организаций, СМИ.

Львиная доля расходов, 5 млн долл., пришлась на два месяца кампании — сентябрь и октябрь. Топ-20 страниц по расходах на рекламу возглавляет политическая партия «За Будущее». Ее создали в мае 2020 года, с августа по октябрь она потратила почти 170 тыс. долл. На рекламу ставили сообщения партийцев, а также фрагменты эфиров шоу «Право на власть» канала «1+1», где гостем был Игорь Палица, соратник олигарха Игоря Коломойского.

Всего в топ-20 страниц попало сразу четыре страницы партии «За будущее» и ее представителей. Эти страницы занимают первое, третье, пятое и 13-е места. Совокупно они потратили почти 400 тыс. долл., что составляет почти треть от общей суммы расходов всех 20 страниц в рейтинге.

Всего в этом году рекламу в соцсетях размещали 109 партий. Лидер по расходам среди партий — «Слуга народа» (880 тыс. долл.). Наиболее активными среди политиков-«слуг» были нардеп Ирина Верещук, глава Харьковской Алексей Кучер и Тарас Кльофа, кандидат на должность мэра Львова. Агитацию за «Слугу народа» и ее кандидатов размещали по меньшей мере 319 страниц.

Вслед за парламентской партией монобольшинства идут партии «За будущее» (704 тыс. долл. и 96 страниц) и «ЕС» (402 тыс. долл. и 157 страниц). Страницы, которые так или иначе продвигали партию ОПЗЖ или ее партийцев, потратили на рекламу 297 тыс. долл.