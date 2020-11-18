https://racurs.ua/n146647-tramp-obezglavil-agentstvo-po-kiberbezopasnosti-iz-za-provala-na-vyborah.html

Ракурс

Дональд Трамп, действующий президент США, уволил директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA) Криса Кребса, который опровергал утверждения о возможной фальсификации результатов президентских выборов 2020 года.

Трамп заявил, что его голоса передали Байдену. Об увольнении Трамп объявил в своем Twitter.

Заявление Криса Кребса о безопасности выборов в 2020 году было крайне неточным, поскольку наблюдались массовые нарушения и мошенничество. Таким образом, Кребс только что был уволен с должности директора Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, — написал Трамп.

Отметим, что сервис микроблогов Twitter обозначил это сообщение Трампа о фальсификации выборов как противоречивое.

Кребс отвечал за безопасность президентских выборов в США, которые состоялись 3 ноября 2020 года. Он вместе с другими официальными лицами объявил выборы-2020 «самыми безопасными в истории Америки». В CISA также отмечали, что не зафиксировали доказательств иностранного вмешательства в президентские выборы.

Также глава CISA заявлял, что ожидает увольнения, и добавил, что был готов к тому, что американский лидер не согласится с результатами выборов.

Напомним, ранее мы сообщали, что действующий президент США Дональд Трамп в последние недели своего президентства хотел нанести удар по главному ядерному объекту Ирана. Генералы и высокопоставленные чиновники смогли отговорить его от этой мысли. Взрыв в отношениях с Ираном мог остаться в наследство новому президенту Джо Байдену.