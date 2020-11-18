Очільника департаменту Нацполіції звільнили після порушення карантину

Ігор Наумов. Фото: Буг

https://racurs.ua/ua/n146665-ochilnyka-departamentu-nacpoliciyi-zvilnyly-pislya-porushennya-karantynu.html

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Карантин вихідного дня, який запровадив уряд, діяв не для всіх закладів. «Обранні» продовжили працювати попри обмеження. За цим послідувало і відповідне покарання — очільника департаменту управління майном Національної поліції України Івана Наумова звільнили з посаду після карантинного скандалу.

Син правоохоронця тримав клуб відпочинку, який працював під час карантину вихідного дня. Про це повідомив заступник директора департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Ярослав Тракало, передає «Українська правда».

Він заявив, що Наумова звільнено з посади від сьогоднішнього дня. Також він додав, що Національна поліція також проводить службову перевірку за фактами, оприлюдненими щодо посадовця у засобах масової інформації.

До цього журналісти з’ясували, що клуб відпочинку сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова працював під час дії «карантину вихідного дня».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що карантин вихідного дня, запроваджений в Україні урядом у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, не став завадою для роботи в Києві клубу відпочинку, котрий належить сину начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова.