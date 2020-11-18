Карантин вихідного дня обмежить кількість хворих до 12-15 тис. на добу — Шмигаль — коронавірус в Україні

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Карантин вихідного дня «фактично підтримала» Верховна Рада. Із такою заявою на сьогоднішньому засіданні Кабміну виступив прем'єр Денис Шмигаль.

Уряд пояснив народним депутатам логіку карантину вихідного дня та кроки, які ми приймаємо для подальшої підготовки медичної системи для боротьби з пандемією коронавірусу… Парламентарі дослухалися до наших аргументів і фактично підтримали запроваджений урядом карантин вихідного дня, — заявив 18 листопада Шмигаль.

Він також додав, що уряд постійно консультується з епідеміологами та інфекціоністами, а також стежить за дослідженнями у США та Німеччині.

Карантин вихідного дня — це альтернатива повному локдауну. Якщо ми дотримуватимемося правил, то за два-три тижні зможемо отримати результат — вихід на планову кількість хворих у 12−15 тис. на добу розвантажить медичну систему, — переконаний очільник Кабміну.

Також Шмигаль підтвердив, що Україна закупить 6 млн експрес-тестів. Комітет парламенту з питань бюджету підтримав рішення уряду про виділення 1 млрд грн на їх закупівлю.

Нагадаємо, Верховна Рада не змогла скасувати постанову Кабміну про карантин вихідного дня. Для цього в парламенті 17 листопада зібрали всього 149 голосів з 226 необхідних.