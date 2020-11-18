Чемпіонат світу з хокею можуть перенести з Білорусі. Фото: sport.ua

https://racurs.ua/ua/n146663-chempionat-svitu-z-hokeu-mojut-perenesty-z-bilorusi.html

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Протести в Білорусі проти режиму Олександра Лукашенка можуть спричинити перенесення чемпіонату світу з хокею з Мінська.

Депутат Європарламенту від Шведської ліберальної партії Карін Карлсбро розпочала збір підписів під відповідним зверненням. Про це пише видання TUT.BY.

Звернення до глави Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля з проханням не проводити чемпіонат світу 2021 року в Мінську також підтримала фінський міністр спорту Анніка Саарікко.

Спорт не повинен бути політикою, але це не привід закривати очі на те, що зараз відбувається в Білорусі. Ми не можемо проводити чемпіонат світу, коли протестувальників заарештовують і катують на вулиці. Абсолютно неприйнятно підтримувати режим, який використовує зброю проти власного народу, — заявила Карлсбро.

Саарікко також підтвердила, що це питання почали розглядати і в Європейському Союзі. За її словами, вони діють на випередження, бо Фінляндія вважає, що в цьому випадку на першому місці проблема безпеки.

Рішення про виїзд на змагання належить спортивним федераціям. Я задоволена діями представника фінської міжнародної профспілки Калерво Куммола. Він зажадав від Міжнародної федерації хокею не проводити чемпіонат світу в Білорусі через поточну ситуацію, — заявила Саарікко.



Чемпіонат світу 2021 року з улюбленого виду спорту Олександра Лукашенка має відбутися в Мінську і Ризі з 21 травня по 6 червня. Міжнародна федерація хокею може прийняти рішення про перенесення на засіданні 18−19 листопада.

Нагадаємо, у Білорусі тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів 9 серпня, на яких переможцем було оголошено Олександра Лукашенка. Зокрема, акцію протесту в Мінську 15 листопада, яка була приурочена вшануванню пам’яті загиблого активіста Романа Бондаренка, жорстоко розігнали силовики.