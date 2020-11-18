Лукашенко в Европе хотят оставить без «любимой игрушки». Фото: sport.ua

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Протесты в Беларуси против режима Александра Лукашенко могут привести к переносу чемпионата мира по хоккею из Минска.

Депутат Европарламента от Шведской либеральной партии Карин Карлсбро начала сбор подписей под соответствующим обращением. Об этом пишет издание TUT.BY.

Обращение к главе Международной федерации хоккея Рене Фазелю с просьбой не проводить чемпионат мира-2021 в Минске также поддержала финский министр спорта Анника Саарикко.

Спорт не должен быть политикой, но это не повод закрывать глаза на то, что сейчас происходит в Беларуси. Мы не можем проводить чемпионат мира, когда протестующих арестовывают и пытают на улице. Абсолютно неприемлемо поддерживать режим, который использует оружие против собственного народа, — заявила Карлсбро.

Саарикко также подтвердила, что этот вопрос был поднят в Европейском Союзе. По ее словам, они действуют на опережение, потому Финляндия считает, что в этом случае на первом месте проблема безопасности.

Решение о выезде на соревнования примут спортивные федерации. Я довольна действиями представителя финского международного профсоюза Калерво Куммола. Он потребовал от Международной федерации хоккея не проводить чемпионат мира в Беларуси из-за текущей ситуации, — заявила Саарикко.



Чемпионат мира 2021 года по хоккею — любимому виду спорта Александра Лукашенко — должен состояться в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Международная федерация хоккея может принять решение о переносе на заседании 18−19 ноября.

Напомним, в Беларуси продолжаются массовые протесты против фальсификации результатов президентских выборов 9 августа, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко. В частности, акцию протеста в Минске 15 ноября, которая была приурочена чествованию памяти погибшего активиста Романа Бондаренко, жестоко разогнали силовики.