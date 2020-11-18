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«Слуга» Гетманцев засветил в Раде часы Rolex — его хотят уволить из финкомитета

«Слуга» Гетманцев засветил в Раде часы Rolex — его хотят уволить из финкомитета

18 ноя 2020, 13:55
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Даниил Гетманцев, глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, 17 ноября явился на заседание парламента с элитными часами Rolex стоимостью свыше 10 тыс. долл. (порядка 293,6 тыс. грн).

Соответствующий снимок авторства своего фотокорреспондента обнародовало издание «Апостроф».

Вместе с тем в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления № 4393 об отзыве депутата от «Слуги народа» с должности председателя финансового комитета из-за «неудовлетворительной работы». Авторами постановления стали нардепы из фракций и групп «За будущее», «Доверие» и «Европейская солидарность».


Напомним, ранее Гетманцев в комментарии для украинского СМИ заявил, что инициатива об увольнении связана с законопроектом об уменьшении ставки НДС для аграриев, против которого он выступал. «Слуга» убежден, что парламент не должен предоставлять льготы «одной из немногих отраслей, которая хорошо зарабатывает, в трудное для страны время».


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