“Слуга” Гетманцев засвітив у Раді годинник Rolex — його хочуть звільнити з голови фінкомітету

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Данило Гетманцев, очільник комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики, 17 листопада з’явився на засідання парламенту з елітним годинником Rolex вартістю понад 10 тис. дол. (приблизно 293,6 тис. грн).

Відповідне фото авторства свого фотокореспондента оприлюднило видання «Апостроф».

Разом з тим у Верховній Раді зареєстрували проект постанови № 4393 про відкликання нардепа від «Слуги народу» з посади голови фінансового комітету через «незадовільну роботу на посаді». Авторами постанови стали нардепи із фракцій та груп «За майбутнє", «Довіри», «Європейської солідарності».

Нагадаємо, раніше Гетманцев у коментарі для українського ЗМІ заявив, що ініціатива щодо його звільнення пов’язана із законопроектом про зменшення ставки ПДВ для аграріїв, проти якого він виступав. «Слуга» переконаний, що парламент не повинен надавати пільги «одній з небагатьох галузей, яка добре заробляє, у важкий для країни час».