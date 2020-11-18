В мире идет поиск вакцины от коронавируса

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Вакцины от коронавируса, которые разрабатывают американские компании Moderna и Pfizer, основаны на генной технологии, которая также может ускорить появление средств против онкологических, сердечно-сосудистых и многих инфекционных заболеваний.

Причиной является применение матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК), вакцины на основе которой раньше не одобряли, сообщает издание The Wall Street Journal.

В отличие от традиционных вакцин, которые используют ослабленные вирусы и их белки для развития иммунной реакции организма, мРНК использует преимущества молекулярных механизмов человеческого тела, побуждая их изготовлять похожие на вирусные белки, что

также вызывает необходимую иммунную реакцию.

Отмечается, что эта технология фактически превращает разработку новых вакцин с научной проблемы на технический вопрос — компании смогут сравнительно быстро создавать мРНК-вакцины после получении генетической последовательности возбудителя.

Так, в случае коронавируса мРНК-вакцины используют только белки с его «короны», на которые реагируют антитела. Когда мРНК попадает в здоровые клетки, она способствует созданию белков с «короны». После выхода из клеток эти белки провоцируют соответствующую иммунную реакцию организма, как и в случае с классическими вакцинами.

Таким образом, с помощью мРНК клетки можно фактически превратить в миниатюрные фармацевтические фабрики.

Еще одно преимущество мНРК — скорость разработки вакцин. Традиционные методики могут требовать десятки лет времени и применения, например, куриных яиц и биореакторов для выращивания образцов вируса.

Платформа мРНК по сути полностью синтетическая. Это определенная молекула, которую можно создать очень, очень быстро, поэтому вам не нужно ничего живого — ни живого вируса, ни живой культуры клеток, ни яиц, ничего, — подчеркивает руководитель разработки вакцины Pfizer Кэтрин Дженсен.

Исследования по использованию мРНК для борьбы с болезнями начались десятки лет назад.

Доктор Каталин Карико, которая начала работать над мРНК в Венгрии в конце 70-х годов прошлого века, сообщила изданию, что в течение более трех десятилетий другие ученые скептически относились к ее работе.

До сих пор технология не имела шанса зарекомендовать себя, но сейчас она себя показывает, — подчеркнула Карико.



Так, Moderna проводит тестирование мРНК-вакцины от цитомегаловируса — распространенного вируса, который может вызвать проблемы со здоровьем у младенцев, матери которых подхватили его во время беременности. Кроме того, ведется разработка мРНК-вакцин для лечения определенных видов рака.

Напомним, недавно стало известно название первой вакцины от коронавирусной болезни COVID-19.