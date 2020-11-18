У світі триває пошук вакцини від коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146661-tehnologiya-vakcyn-vid-koronavirusu-moje-vryatuvaty-vid-onkologiyi-zmi.html

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Вакцини від коронавірусу, які розробляють американські компанії Moderna та Pfizer, засновані на генній технології, котра також може пришвидшити появу засобів проти онкологічних, серцево-судинних і багатьох інфекційних захворювань.

Причиною є застосування матричної рибонуклеїнової кислоти (мРНК), вакцини на основі якої раніше не схвалювали, повідомляє видання The Wall Street Journal.

На відміну від традиційних вакцин, котрі використовують ослаблені віруси та їхні білки для розвитку імунної реакції організму, мРНК використовує переваги молекулярних механізмів людського тіла, спонукаючи їх виготовляти схожі на вірусні білки, що також викликає необхідну імунну реакцію.

Зазначається, що ця технологія фактично перетворює розробку нових вакцин з наукової проблеми на технічне питання — компанії зможуть порівняно швидко створювати мРНК-вакцини після отриманні генетичної послідовності збудника.

Так, у випадку коронавірусу мРНК-вакцини використовують лише білки з його «корони», на які реагують антитіла. Коли мРНК потрапляє до здорових клітин, вона сприяє виробленню білків з «корони». Після виходу з клітин ці білки провокують відповідну імунну реакцію організму, як і в випадку з класичними вакцинами.

Таким чином, за допомогою мРНК клітини можна фактично перетворити на мініатюрні фармацевтичні фабрики.

Ще одна перевага мНРК — швидкість розробки вакцин. Традиційні методики можуть потребувати десятків років часу та застосування, наприклад, курячих яєць та біореакторів для вирощування зразків вірусу.

Платформа мРНК по суті повністю синтетична. Це визначена молекула, яку можна створити дуже, дуже швидко, тому вам не потрібно нічого живого — ні живого вірусу, ні живої культури клітин, ні яєць, нічого, — наголошує керівник розробки вакцини Pfizer Кетрін Дженсен.

Дослідження щодо використання мРНК для боротьби з хворобами розпочалися десятки років тому.

Доктор Каталін Каріко, котра почала працювати над мРНК в Угорщині наприкінці 70-х років минулого століття, повідомила виданню, що протягом понад трьох десятиліть інші вчені скептично ставилися до її роботи.

Дотепер технологія не мала шансу зарекомендувати себе, але зараз вона себе доводить, — наголосила Каріко.



Так, Moderna здійснює тестування мРНК-вакцини від цитомегаловірусу — поширеного вірусу, який може викликати проблеми зі здоров’ям у немовлят, матері яких підхопили його під час вагітності. Крім того, ведеться розробка мРНК-вакцин для лікування певних видів раку.

Нагадаємо, нещодавно стала відома назва першої вакцини від коронавірусної хвороби COVID-19.