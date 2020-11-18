Карантин выходного дня ограничит число больных до 12-15 тыс. в сутки — Шмыгаль

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Карантин выходного дня «фактически поддержала» Верховная Рада. С таким заявлением на сегодняшнем заседании Кабмина выступил премьер Денис Шмыгаль.

Правительство объяснило народным депутатам логику карантина выходного дня и шаги, которые мы принимаем с целью дальнейшей подготовки медицинской системы для борьбы с пандемией коронавируса… Парламентарии прислушались к нашим аргументам и фактически поддержали введенный Кабмином карантин выходного дня, — заявил 18 ноября Шмыгаль.

Он также добавил, что правительство постоянно консультируется с эпидемиологами и инфекционистами, а также следит за «коронавирусными» исследованиями в США и Германии.

Карантин выходного дня — это альтернатива полному локдауну. Если мы будем придерживаться правил, то за две-три недели сможем получить результат — выход на плановое число больных в 12−15 тыс. в сутки разгрузит медицинскую систему, — убежден глава Кабмина.

Также Шмыгаль подтвердил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов. Комитет парламента по вопросам бюджета поддержал решение правительства о выделении 1 млрд грн на их закупку.

Напомним, Верховная Рада не смогла отменить постановление Кабмина о карантине выходного дня. Для этого в парламенте 17 ноября собрали всего 149 голосов из 226 необходимых.