Новий обмін полоненими може відбутися наприкінці грудня, фото: «112 Україна»

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Обмін полоненими може відбутися до 24 грудня.

Кількість осіб, котрих планують обміняти, може скласти від 90 до 250, проте точну кількість назвати наразі складно через відсутність списку від російської сторони. Про це заявив радник української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексій Арестович, повідомляє Telegram-канал PavlovskyNews.

За словами Арестовича, Україна, починаючи з липня, відправляє до ОБСЄ списки полонених на обмін, проте Росія з літа жодного разу не виправляла свій список, водночас звинувачуючи нашу державу у відсутності поданого переліку військовополонених.

Зазначається, що Україна просить на обмін передусім військових та співробітників спецслужб, котрі потрапили в полон під час виконання бойових завдань.

Ми пропонуємо всіх на всіх, так як і було запропоновано в Парижі. З «путінською поправкою», він же юрист, це звучало так: «всіх відомих на всіх відомих». Добре, ми вже згодні і так, давайте хоч кого-то поміняємо до Різдва, — зазначив Арестович.

Також він повідомив, що дата наступної зустрічі лідерів країн «норманської четвірки» може визначитися на найближчій зустрічі радників. Очікується, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак ще приблизно тиждень хворітиме на COVID-19, після чого відразу зможе вилетіти до Берліну.

Готовність до відповідної зустрічі вже підтвердили французька та німецька сторони.

Нагадаємо, Арестович нещодавно повідомив, що політичні радники вже ведуть практичну роботу з підготовки проведення саміту «нормандської четвірки» у цьому році.