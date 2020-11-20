День гідності. Фото: Українська правда

https://racurs.ua/ua/n146791-21-lystopada-svyatkuut-den-gidnosti-ta-svobody-i-den-desantno-shturmovyh-viysk.html

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21 листопада в Україні святкують День гідності та свободи і День десантно-штурмових військ. День гідності та свободи — свято, що святкується на честь двох революцій: Помаранчевої революції (2004 року) та Революції гідності (2013 року). 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада святкується День гідності та свободи

Свято було запроваджене з метою утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку XXI століття, а також віддання належної шани патріотизму й мужності громадян, які восени 2004 року та у листопаді 2013 року — лютому 2014 року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів держави та її європейського вибору.

Також у цей день професійне свято відзначають десантно-штурмові війська. Вперше це свято було відзначено урочистою церемонією на Михайлівській площі в Києві під час якої президент України й військове командування вручили нову символіку:

було проведено церемонію заміни блакитного берета на берети кольору темно-бордового кольору разом із новим беретним знаком;

вручено штандарт командувача десантно-штурмових військ;

вручено прапор роду військ;

встановлено текст клятви десантника.

Також у цей день православні віряни шанують святого Михайла та святкують Михайлів день.

У цей день відбулося:

1620 — після тримісячного плавання на кораблі «Мейфлавер» сім’ї англійських переселенців-пуритан висаджуються в Північній Америці — в районі мису Код;

1783 — у небо над Парижем піднялася перша пілотована людиною повітряна куля братів Жозефа-Мішеля і Жака-Етьєнна Монгольфье;

1877 — Томас Едісон винайшов фонографа;

1906 — у Вільнюсі вийшов друком перший номер білоруської газети «Наша нива»;

1916 — потонув «Британік», корабель-близнюк «Тітаника» налетівши на німецьку міну;

1918 — у Львові встановлено польську владу. Уряд ЗУНР переїжджає до Тернополя, згодом до Станіслава;

1919 — був укладений «Договір між союзними державами і Польщею про Східну Галичину», який передбачав передачу на 25 років Галичини до складу Польської республіки з обов’язковим забезпеченням їй автономного статусу;

1920 — армія УНР перейшла Збруч на територію Польської держави, де була інтернована в таборах;

1941 — у СРСР запроваджено податок на холостяків;

1962 — президент США Джон Кеннеді зняв блокаду Куби;

2004 — в Україні проходив другий тур виборів у президенти України. О 20.40 на Майдані Незалежності близько 20 тис. прихильників кандидата в президенти Віктора Ющенка розпочали акцію з оприлюднення підсумків паралельного підрахунку результатів другого туру виборів. Розпочалася Помаранчева революція;

2013 — в Україні почався Євромайдан.

У цей день народилися:

1694 — Вольтер, французький письменник і філософ-деїст;

1830 — Андрій Маркевич, український громадський діяч і етнограф, добився дозволу на перше повне видання творів Т. Шевченка;

1896 — Михайло Вериківський, український композитор;

1898 — Рене Магрітт, бельгійський художник, представник сюрреалізму;

1916 — Ярослав Геляс, український актор і режисер;

1920 — Ян Френкель, композитор та скрипаль;

1943 — Віктор Сидяк, радянський шабліст, чотириразовий олімпійський чемпіон;

1952 — Сергій Якутович, український художник, графік, книжковий ілюстратор, народний художник України, син видатного українського графіка Георгія Якутовича, чоловік художника-графіка Ольги Якутович, батько живописця Антона Якутовича;

1965 — Бйорк, ісландська співачка, музикант, композитор і автор пісень, актриса. Була номінована на 13 нагород Греммі, нагороду Кіноакадемії «Оскар» та дві нагороди «Золотого Глобуса»;

1985 — Карлі Рей Джепсен, канадська співачка.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Новий рік у Києві у 2021 році вперше планується без фудкортів, великих концертів та масових гулянь через епідемію коронавірусу. Попри карантинні обмеження, жителі столиці можуть відвідати не менш цікаві заходи.