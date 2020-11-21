В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Uazmi

https://racurs.ua/n146794-koronavirus-v-ukraine-ustanovil-novyy-pechalnyy-rekord-infografika.html

Ракурс

Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине зафиксирован очередной печальный рекорд по количеству выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — 14 тыс. 580, что несколько больше, чем зафиксированные за сутки до этого 15 тыс. 575 случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев коронавируса — 610 детей и 590 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в таких регионах Украины:

Днепропетровской области — 1 тыс. 342 случая;

Киеве — 1 тыс. 213 случаев;

Сумской области — 961 случай;

Киевской области — 953 случая;

Запорожской области — 810 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 761 больного.

Умерли за сутки 215 больных, выздоровели 77 тыс. 989 человек.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:

выявлены 612 тыс. 665 случаев коронавируса;

выздоровели 282 тыс. 313 человек;

умерли 10 тыс. 813 больных.

Напомним, Степанов недавно назвал условие введения в Украине жесткого карантина.