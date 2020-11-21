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В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: Uazmi

Коронавирус в Украине установил новый печальный рекорд (ИНФОГРАФИКА)

21 ноя 2020, 09:34
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 ноября, в Украине зафиксирован очередной печальный рекорд по количеству выявленных новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 — 14 тыс. 580, что несколько больше, чем зафиксированные за сутки до этого 15 тыс. 575 случаев.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Среди новых случаев коронавируса — 610 детей и 590 медработников.

Больше всего новых случаев COVID-19 обнаружили в таких регионах Украины:

  • Днепропетровской области — 1 тыс. 342 случая;
  • Киеве — 1 тыс. 213 случаев;
  • Сумской области — 961 случай;
  • Киевской области — 953 случая;
  • Запорожской области — 810 случаев.

Госпитализировали за сутки 1 тыс. 761 больного.

Умерли за сутки 215 больных, выздоровели 77 тыс. 989 человек.

За все время эпидемии COVID-19 в Украине:


  • выявлены 612 тыс. 665 случаев коронавируса;
  • выздоровели 282 тыс. 313 человек;
  • умерли 10 тыс. 813 больных.

Коронавирус в Украине, инфографика: Минздрав

Напомним, Степанов недавно назвал условие введения в Украине жесткого карантина.

Источник: Ракурс


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