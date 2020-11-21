Взрыв прогремел в областном военном госпитале на Львовщине

В областном военном госпитале в Винниках прогремел взрыв, фото: Андрей Садовый

https://racurs.ua/n146793-vzryv-progremel-v-oblastnom-voennom-gospitale-na-lvovschine.html

Ракурс

Взрыв прогремел на Львовщине в областном госпитале ветеранов войн и репрессированных, расположенном в городе Винники. Это заведение с начала пандемии принимало больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Инцидент произошел во время заправки кислородом оборудования в ночь на 21 ноября. Мэр Львова Андрей Садовый сообщил об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук.

В этом заведении находились 60 больных, нуждавшихся в искусственной подаче кислорода. Часть из них эвакуировали.

Впоследствии Садовый сообщил, что подачу кислорода в госпитале возобновили. Те из пациентов, кто в результате этого инцидента эвакуировали в Больницу скорой помощи, завершат лечение уже там.

В военном госпитале полторы недели назад расширили кислородную сеть — с 87 до 165 точек. Об этом сообщается на сайте Львовской облгосадминистрации.

Отмечается, что из-за большой потребности в кислороде в медучреждении нужно ежесуточно заправлять кислородную бочку. Ежемесячно госпиталь тратит на кислород почти 800 тыс. грн.

Директор областного департамента здравоохранения Орест Чемерис в комментарии изданию «Суспільне» сообщил, что, по предварительной информации, сломалась пластина для охлаждения кислорода.

По его словам, спустя 2,5 часа систему наладили. Для обеспечения пациентов кислородом в заведение направили дополнительную машину с баллонами.

Напомним, в конце октября в российском городе Челябинске прогремел мощный взрыв в коронавирусном госпитале. Взрыв произошел в кислородной будке поликлиники, что привело к прекращению подачи кислорода больным. В результате двое пациентов умерли.