Вибух пролунав у обласному військовому госпіталі на Львівщині

В обласному військовому госпіталі у Винниках пролунав вибух, фото: Андрій Садовий

https://racurs.ua/ua/n146793-vybuh-prolunav-u-oblasnomu-viyskovomu-gospitali-na-lvivschyni.html

Ракурс

Вибух пролунав на Львівщині в обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих, розташованому у місті Винники. Цей заклад з початку пандемії приймав хворих на коронавірусну хворобу COVID-19.

Інцидент стався під час заправки киснем обладнання в ніч на 21 листопада. Мер Львова Андрій Садовий повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

У цьому закладі перебували 60 хворих, котрі потребували штучної подачі кисню. Частину з них евакуювали.

Згодом Садовий повідомив, що подачу кисню в госпіталі поновили. Ті з пацієнтів, кого внаслідок цього інциденту евакуювали до Лікарні швидкої допомоги, завершуватимуть лікування вже там.

У цьому госпіталі півтора тижня тому розширили кисневу мережу — з 87 до 165 точок. Про це повідомляється на сайті Львівської облдержадміністрації.

Зазначається, що через велику потребу в кисні у медзакладі потрібно щодоби заправляти кисневу бочку. Щомісяця госпіталь витрачає на кисень майже 800 тис. грн.

Директор обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис в коментарю виданню «Суспільне» повідомив , що, за попередньою інформацією, зламалася пластина для охолодження кисню.

За його словами, через 2,5 години систему налагодили. Для забезпечення пацієнтів киснем до закладу скерували додаткову машину з балонами.

Нагадаємо, наприкінці жовтня в російському місті Челябінську пролунав потужний вибух в коронавірусному госпіталі. Вибух стався у кисневій будці поліклініки, що призвело до припинення подачі кисню хворим. В результаті двоє пацієнтів померли.