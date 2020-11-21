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Володимир Зеленський, фото: Gleb Garanich
Зеленський ініціював новий флешмоб (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n146800-zelenskyy-iniciuvav-novyy-fleshmob-video.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, ініціював проведення нового всеукраїнського флешмобу Ukraine NOW. В межах цієї акції молодим українцям, віком до 30 років включно, пропонується розповісти про любов до України.
З десятьма переможцями флешмобу, котрих відбере журі, Зеленський обіцяє зустрітися особисто у 30-ту річницю Незалежності України та «поспілкуватися на найважливіші теми». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Учасникам акції потрібно:
- записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що для них означає бути українцями і як вони змінюють життя країни на краще;
- розмістити відео на своїй сторінці у соціальних мережах Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow. videos@gmail.com;
- у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;
- поставити хештег #IamUkraineNow;
- поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.
Відповідні відеоролики для участі в конкурсі приймаються до 1 березня 2021 року.
Нагадаємо, сьогодні від імені хворого Зеленського в Києві вшанували героїв Небесної сотні.
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