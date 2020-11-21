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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Gleb Garanich

Зеленський ініціював новий флешмоб (ВІДЕО)

21 лис 2020, 13:27
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Володимир Зеленський, президент України, ініціював проведення нового всеукраїнського флешмобу Ukraine NOW. В межах цієї акції молодим українцям, віком до 30 років включно, пропонується розповісти про любов до України.

З десятьма переможцями флешмобу, котрих відбере журі, Зеленський обіцяє зустрітися особисто у 30-ту річницю Незалежності України та «поспілкуватися на найважливіші теми». Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Учасникам акції потрібно:

  • записати ролик тривалістю до однієї хвилини, у якому поділитися своїми успіхами, розказати та показати, що для них означає бути українцями і як вони змінюють життя країни на краще;
  • розмістити відео на своїй сторінці у соціальних мережах Facebook чи Instagram або надіслати на адресу: ukrainenow. videos@gmail.com;
  • у дописі тегнути сторінку @UkraineNOW;
  • поставити хештег #IamUkraineNow;
  • поставити «лайк» допису про конкурс та підписатися на сторінку @UkraineNOW.

Відповідні відеоролики для участі в конкурсі приймаються до 1 березня 2021 року.


Нагадаємо, сьогодні від імені хворого Зеленського в Києві вшанували героїв Небесної сотні.

Джерело: Ракурс


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