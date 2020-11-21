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У Києві триває епідемія коронавірусу
Коронавірус у Києві — за добу померли майже 30 хворих (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n146799-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-pomerly-mayje-30-hvoryh-infografika.htmlРакурс
Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 листопада, у столиці України зафіксували ще 1 тис. 213 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 66 медиків.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
Серед нових випадків коронавірусу:
- 605 жінок віком від 18 до 93 років;
- 60 дівчаток віком від одного до 17 років;
- 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
- 79 хлопчиків віком від одного до 17 років.
Найбільше нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких районах столиці:
- Деснянському — 315 випадків;
- Солом‘янському — 179 випадків;
- Голосіївському — 114 випадків;
- Подільському — 114 випадків.
Госпіталізували за добу 82 пацієнтів.
Коронавірус за добу забрав життя 29 людей, одужали 313 хворих.
За весь час епідемії коронавірусу в Києві:
- зафіксовано 57 тис. 807 випадків цього захворювання;
- померли 1 тис. 109 киян;
- одужали 20 тис. 704 пацієнти.
Нагадаємо, епідемія коронавірусу за минулу добу, 20 листопада, встановила в Україні новий сумний рекорд.
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