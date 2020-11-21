У Києві триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n146799-koronavirus-u-kyievi-za-dobu-pomerly-mayje-30-hvoryh-infografika.html

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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 листопада, у столиці України зафіксували ще 1 тис. 213 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 66 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу:

605 жінок віком від 18 до 93 років;

60 дівчаток віком від одного до 17 років;

469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;

79 хлопчиків віком від одного до 17 років.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких районах столиці:

Деснянському — 315 випадків;

Солом‘янському — 179 випадків;

Голосіївському — 114 випадків;

Подільському — 114 випадків.

Госпіталізували за добу 82 пацієнтів.

Коронавірус за добу забрав життя 29 людей, одужали 313 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:

зафіксовано 57 тис. 807 випадків цього захворювання;

померли 1 тис. 109 киян;

одужали 20 тис. 704 пацієнти.

Нагадаємо, епідемія коронавірусу за минулу добу, 20 листопада, встановила в Україні новий сумний рекорд.