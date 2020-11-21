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Ракурс
У Києві триває епідемія коронавірусу

Коронавірус у Києві — за добу померли майже 30 хворих (ІНФОГРАФІКА)

21 лис 2020, 12:58
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Коронавірус у Києві продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 20 листопада, у столиці України зафіксували ще 1 тис. 213 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 66 медиків.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

Серед нових випадків коронавірусу:

  • 605 жінок віком від 18 до 93 років;
  • 60 дівчаток віком від одного до 17 років;
  • 469 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв;
  • 79 хлопчиків віком від одного до 17 років.

Найбільше нових випадків COVID-19 за добу зафіксували в таких районах столиці:

  • Деснянському — 315 випадків;
  • Солом‘янському — 179 випадків;
  • Голосіївському — 114 випадків;
  • Подільському — 114 випадків.

Госпіталізували за добу 82 пацієнтів.

Коронавірус за добу забрав життя 29 людей, одужали 313 хворих.

За весь час епідемії коронавірусу в Києві:


  • зафіксовано 57 тис. 807 випадків цього захворювання;
  • померли 1 тис. 109 киян;
  • одужали 20 тис. 704 пацієнти.

Коронавірус у Києві, інфографіка: КМДА

Нагадаємо, епідемія коронавірусу за минулу добу, 20 листопада, встановила в Україні новий сумний рекорд.

Джерело: Ракурс


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