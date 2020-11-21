Twitter передасть від Трампа Байдену низку акаунтів

Дональд Трамп та Джо Байден, фото: NDLA

https://racurs.ua/ua/n146798-twitter-peredast-vid-trampa-baydenu-nyzku-akauntiv.html

Ракурс

Джо Байден, переможець нещодавніх президентських виборів у США, у день своєї інавгурації отримає від базованої на публікації коротких повідомлень соціальної мережі Twitter, контроль над низкою акаунтів, котрі наразі контролює чинний президент США Дональд Трамп.

Це станеться, навіть якщо Трамп не визнаватиме своєї поразки. Про це заявив представник Twitter Нік Пасіліо, повідомляє видання Politico.

До Байдена перейде контроль над:

офіційним акаунтом президента США @POTUS;

акаунтом Білого дому @whitehouse;

акаунтом Першої леді США @FLOTUS;

кількома іншими акаунтами, пов’язаними з президентом США.

Усі існуючі твіти в цих акаунтах будуть заархівовані, тож Байден отримає «чисті» акаунти.

Варто зазначити, що Трамп під час свого президентства віддавав перевагу використанню у Twitter передусім особистого акаунта @realDonaldTrump. Він збереже контроль над ним як приватна особа, проте втратить захист від видалення твітів, що порушують правила соцмережі, який він наразі має як один зі світових лідерів.

Нагадаємо, Трамп нещодавно «обезголовив» Агенство з кібербезпеки США.