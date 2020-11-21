Twitter передаст от Трампа Байдену ряд аккаунтов

Дональд Трамп и Джо Байден, фото: NDLA

https://racurs.ua/n146798-twitter-peredast-ot-trampa-baydenu-ryad-akkauntov.html

Ракурс

Джо Байден, победитель недавних президентских выборов в США, в день своей инаугурации получит от основанной на публикации коротких сообщений социальной сети Twitter, контроль над рядом аккаунтов, которые сейчас контролирует действующий президент США Дональд Трамп.

Это произойдет, даже если Трамп не признает своего поражения. Об этом заявил представитель Twitter Ник Пасилио, сообщает издание Politico.

К Байдену перейдет контроль над:

официальным аккаунтом президента США @POTUS;

аккаунтом Белого дома @whitehouse;

аккаунтом Первой леди США @FLOTUS;

несколькими другими аккаунтами, связанными с президентом США.

Все существующие твиты в этих аккаунтах будут заархивированы, так что Байден получит «чистые» аккаунты.

Стоит отметить, что Трамп во время своего президентства отдавал предпочтение использованию в Twitter прежде всего личного аккаунта @realDonaldTrump. Он сохранит контроль над ним как частное лицо, однако потеряет защиту от удаления твитов, нарушающих правила соцсети, которую он сейчас имеет как один из мировых лидеров.

Напомним, Трамп недавно «обезглавил» Агентство по кибербезопасности США.