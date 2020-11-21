Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Киеве продолжается епидемия коронавируса

Коронавирус в Киеве — за сутки умерли почти 30 больных (ИНФОГРАФИКА)

21 ноя 2020, 12:58
999

Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 ноября, в столице Украины зафиксировали еще 1 тыс. 213 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 66 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса:

  • 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
  • 60 девочек в возрасте от одного до 17 лет;
  • 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
  • 79 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких районах столицы:

  • Деснянском — 315 случаев;
  • Соломенском — 179 случаев;
  • Голосеевском — 114 случаев;
  • Подольском — 114 случаев.

Госпитализировали за сутки 82 пациентов.

Коронавирус за сутки унес жизни 29 человек, выздоровели 313 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:


  • зафиксировали 57 тыс. 807 случаев этого заболевания;
  • умерли 1 тыс. 109 киевлян;
  • выздоровели 20 тыс. 704 пациента.

Коронавирус в Киеве, инфографика: КГГА

Напомним, эпидемия коронавируса за минувшие сутки, 20 ноября, установила в Украине новый печальный рекорд.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров