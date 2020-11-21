Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
В Киеве продолжается епидемия коронавируса
Коронавирус в Киеве — за сутки умерли почти 30 больных (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n146799-koronavirus-v-kieve-za-sutki-umerli-pochti-30-bolnyh-infografika.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 ноября, в столице Украины зафиксировали еще 1 тыс. 213 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 66 медиков.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.
Среди новых случаев коронавируса:
- 605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;
- 60 девочек в возрасте от одного до 17 лет;
- 469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;
- 79 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.
Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких районах столицы:
- Деснянском — 315 случаев;
- Соломенском — 179 случаев;
- Голосеевском — 114 случаев;
- Подольском — 114 случаев.
Госпитализировали за сутки 82 пациентов.
Коронавирус за сутки унес жизни 29 человек, выздоровели 313 больных.
За все время эпидемии коронавируса в Киеве:
- зафиксировали 57 тыс. 807 случаев этого заболевания;
- умерли 1 тыс. 109 киевлян;
- выздоровели 20 тыс. 704 пациента.
Напомним, эпидемия коронавируса за минувшие сутки, 20 ноября, установила в Украине новый печальный рекорд.
.