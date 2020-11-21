В Киеве продолжается епидемия коронавируса

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Коронавирус в Киеве продолжает активно распространяться. За прошедшие сутки, 20 ноября, в столице Украины зафиксировали еще 1 тыс. 213 случаев коронавирусной болезни COVID-19, в частности заболели 66 медиков.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об этом в своем Telegram-канале.

Среди новых случаев коронавируса:

605 женщин в возрасте от 18 до 93 лет;

60 девочек в возрасте от одного до 17 лет;

469 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет;

79 мальчиков в возрасте от одного до 17 лет.

Больше всего новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировали в таких районах столицы:

Деснянском — 315 случаев;

Соломенском — 179 случаев;

Голосеевском — 114 случаев;

Подольском — 114 случаев.

Госпитализировали за сутки 82 пациентов.

Коронавирус за сутки унес жизни 29 человек, выздоровели 313 больных.

За все время эпидемии коронавируса в Киеве:

зафиксировали 57 тыс. 807 случаев этого заболевания;

умерли 1 тыс. 109 киевлян;

выздоровели 20 тыс. 704 пациента.

Напомним, эпидемия коронавируса за минувшие сутки, 20 ноября, установила в Украине новый печальный рекорд.