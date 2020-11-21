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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Mykhaylo Markiv

Кошиком квітів від Зеленського вшанували пам’ять героїв Небесної сотні (ФОТО)

21 лис 2020, 10:59
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Україні сьогодні, 21 листопада, відзначає день Гідності та Свободи — свято, запроваджене у 2014 році указом п’ятого президента України Петра Порошенка на честь початку в цей день двох доленосних подій новітньої української історії — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

Від імені чинного президента України Володимира Зеленського, котрий перебуває на лікуванні через виявлення в нього коронавірусу, сьогодні вшанували героїв Небесної сотні — загиблих учасників Революції гідності. Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Так, у Києві на Алеї Героїв Небесної Сотні встановили кошик квітів до пам’ятного хреста на місці загибелі активістів Майдану.

Непереможним є лише той народ, який по-справжньому цінує свободу й гідність. Ми повинні узагальнити та переосмислити моральний досвід різних поколінь українців, які боролися за демократичні цінності, права та свободи, — цитує Зеленського Офіс президента.

Кошик квітів від Зеленського, фото: Офіс президента

Кошик квітів від Зеленського, фото: Офіс президента

Також Зеленський опублікував відеозвернення з нагоди дня Гідності та Свободи, в якому заявив, що потрібно будувати нову Україну, не слухаючи старих політиків.

Для людей революція — це шлях до бажаних змін. Для політиків — шлях до бажаних крісел, — зазначив Зеленський. — Тож разом з вами, не слухаючи старих політиків, ми щодня маємо продовжувати нелегку побудову дійсно нової України. Вільної та гідної.


Нагадаємо, низку лідерів Революції гідності викликали на допити у зв’язку з провадженням, розпочатим за заявою заступника генпрокурора у часи президентства Віктора Януковича, а нині депутата від ОПЗЖ Рената Кузьміна щодо здійснення «держперевороту».

Джерело: Ракурс


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