Владимир Зеленский, фото: Mykhaylo Markiv

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Украина сегодня, 21 ноября, отмечает день Достоинства и Свободы — праздник, введенный в 2014 году указом пятого президента Украины Петра Порошенко в честь начала в этот день двух судьбоносных событий новейшей украинской истории — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

От имени действующего президента Украины Владимира Зеленского, который находится на лечении из-за обнаружения у него коронавируса, сегодня почтили героев Небесной сотни — погибших участников Революции достоинства. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в Киеве на Аллее Героев Небесной Сотни установили корзину с цветами к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Непобедимым является лишь тот народ, который по-настоящему ценит свободу и достоинство. Мы должны обобщить и переосмыслить нравственный опыт разных поколений украинцев, которые боролись за демократические ценности, права и свободы, — цитирует Зеленского Офис президента.

Также Зеленский опубликовал видеообращение по случаю дня Достоинства и Свободы, в котором заявил, что нужно строить новую Украину, не слушая старых политиков.

Для людей революция — это путь к желаемым изменениям. Для политиков — путь к желаемым креслам, — отметил Зеленский. — Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое построение действительно новой Украины. Свободной и достойной.



Напомним, ряд лидеров Революции достоинства вызывали на допросы в связи с производством, начатым по заявлению заместителя генпрокурора во времена президентства Виктора Януковича, а ныне депутата от ОПЗЖ Рената Кузьмина относительно осуществления «госпереворота».