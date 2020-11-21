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Ракурс
В Україні штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях

Штрафи за відсутність масок — закон набув чинності

21 лис 2020, 10:15
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Коронавірус в Україні активно поширюється. Одним зі способів протистояння цій негативній тенденції є масковий режим.

В Україні сьогодні, 21 листопада, набув чинності закон, котрий запроваджує штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Цей закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Верховна Рада підтримала цей закон 6 листопада, 19 листопада його підписав президент України Володимир Зеленський, а наступного дня опублікувало офіційне видання «Голос України».

Відтепер штрафом в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 170 грн до 255 грн) громадян під час карантину каратимуть за присутність у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот.


Накладати такі штрафи можуть органи внутрішніх справ, Нацполіція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Штрафи можуть стягуватися на місці за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.

Джерело: Ракурс


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