В Україні штрафуватимуть за відсутність масок у громадських місцях

https://racurs.ua/ua/n146795-shtrafy-za-vidsutnist-masok-zakon-nabuv-chynnosti.html

Ракурс

Коронавірус в Україні активно поширюється. Одним зі способів протистояння цій негативній тенденції є масковий режим.

В Україні сьогодні, 21 листопада, набув чинності закон, котрий запроваджує штрафи за перебування у громадських спорудах і транспорті без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Цей закон вносить зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Верховна Рада підтримала цей закон 6 листопада, 19 листопада його підписав президент України Володимир Зеленський, а наступного дня опублікувало офіційне видання «Голос України».

Відтепер штрафом в розмірі від 10 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (тобто від 170 грн до 255 грн) громадян під час карантину каратимуть за присутність у громадських будинках, спорудах, громадському транспорті без засобів індивідуального захисту, що закривають ніс та рот.

Накладати такі штрафи можуть органи внутрішніх справ, Нацполіція, уповноважений орган охорони здоров’я, уповноважені органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, а також органи місцевого самоврядування.

Штрафи можуть стягуватися на місці за допомогою безготівкових платіжних пристроїв.