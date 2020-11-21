В Украине будут штрафовать за отсутствие масок в общественных местах

https://racurs.ua/n146795-shtrafy-za-otsutstvie-masok-zakon-vstupil-v-silu.html

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Коронавирус в Украине активно распространяется. Одним из способов противостояния этой негативной тенденции является масочный режим.

В Украине сегодня, 21 ноября, вступил в силу закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях и транспорте без одетых средств индивидуальной защиты.

Этот закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях.

Верховная Рада поддержала этот закон 6 ноября, 19 ноября его подписал президент Украины Владимир Зеленский, а на следующий день опубликовало официальное издание «Голос Украины».

Отныне штрафом в размере от 10 до 15 необлагаемых минимумов доходов граждан (то есть от 170 грн до 255 грн) граждан во время карантина будут наказывать за присутствие в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте без средств индивидуальной защиты, закрывающих нос и рот.

Накладывать такие штрафы могут органы внутренних дел, Нацполиция, уполномоченный орган здравоохранения, уполномоченные органы Государственной санитарно-эпидемиологической службы, а также органы местного самоуправления.

Штрафы могут взиматься на месте с помощью безналичных платежных устройств.