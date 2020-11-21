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Владимир Зеленский, фото: Gleb Garanich
Зеленский инициировал новый флешмоб (ВИДЕО)https://racurs.ua/n146800-zelenskiy-iniciiroval-novyy-fleshmob-video.htmlРакурс
Владимир Зеленский, президент Украины, инициировал проведение нового всеукраинского флешмоба Ukraine NOW. В рамках этой акции молодым украинцам, возрастом до 30 лет включительно, предлагается рассказать о любви к Украине.
С десятью победителями флешмоба, которых отберет жюри, Зеленский обещает встретиться лично в 30-ю годовщину Независимости Украины и «пообщаться на важные темы». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Участникам акции необходимо:
- записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что для них значит быть украинцами и как они меняют жизнь страны к лучшему;
- разместить видео на своей странице в социальных сетях Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow. videos@gmail.com;
- в сообщении тегнуть страницу @UkraineNOW;
- поставить хэштег #IamUkraineNow;
- поставить «лайк» сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.
Соответствующие видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 1 марта 2021 года.
Напомним, сегодня от имени больного Зеленского в Киеве почтили героев Небесной сотни.
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