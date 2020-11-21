Владимир Зеленский, фото: Gleb Garanich

https://racurs.ua/n146800-zelenskiy-iniciiroval-novyy-fleshmob-video.html

Ракурс

Владимир Зеленский, президент Украины, инициировал проведение нового всеукраинского флешмоба Ukraine NOW. В рамках этой акции молодым украинцам, возрастом до 30 лет включительно, предлагается рассказать о любви к Украине.

С десятью победителями флешмоба, которых отберет жюри, Зеленский обещает встретиться лично в 30-ю годовщину Независимости Украины и «пообщаться на важные темы». Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Участникам акции необходимо:

записать ролик продолжительностью до одной минуты, в котором поделиться своими успехами, рассказать и показать, что для них значит быть украинцами и как они меняют жизнь страны к лучшему;

разместить видео на своей странице в социальных сетях Facebook или Instagram или отправить по адресу: ukrainenow. videos@gmail.com;

в сообщении тегнуть страницу @UkraineNOW;

поставить хэштег #IamUkraineNow;

поставить «лайк» сообщению о конкурсе и подписаться на страницу @UkraineNOW.

Соответствующие видеоролики для участия в конкурсе принимаются до 1 марта 2021 года.

Напомним, сегодня от имени больного Зеленского в Киеве почтили героев Небесной сотни.