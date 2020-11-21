В Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи виникли перебої з киснем, фото: Андрій Васько

https://racurs.ua/ua/n146802-vybuhu-ne-bulo-u-viyskovomu-gospitali-na-lvivschyni-rozpovily-detali-nichnogo-incydentu.html

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У Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих ім. Ю. Липи спростовують повідомлення про вибух під час здійснення процедури заправки киснем обладнання.

В закладі зазначають, що вчора, 20 листопада, о 21.30 вийшла з ладу система кисневого постачання. Про це повідомляє прес-служба медзакладу.

Вибуху не було! Причиною поломки стала тріснута пластина! — наголошують в медзакладі.

Постраждалих внаслідок цього інциденту немає ні серед персоналу медзакладу, ні серед пацієнтів.

Зазначається, що через цей інцидент до медзакладу прибули 16 бригад екстреної медичної допомоги, забезпечених киснем та апаратами штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Постачання кисню було відновлене о 00.25 21 листопада, наразі медзаклад працює у штатному режимі.

З госпіталю евакуювали 21 пацієнта, з них троє перебували на ШВЛ. Всього в цьому медзакладі 11 пацієнтів перебували на штучній вентиляції легень.

Нагадаємо, про вибух у Львівському обласному госпіталі ветеранів війн та репресованих на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомив мер Львова Андрій Садовий.