В низці регіонів України 22 листопада очікується мокрий сніг, фото:

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Погода в Україні 22 листопада буде без опадів в більшості регіонів. Лише у східних та частині центральних регіонів очікується сніг та мокрий сніг.

Температура повітря становитиме −3…+1° вночі (на Закарпатті температура опускатиметься до -6°) та −1…+5° вдень. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

Погода в Києві 22 листопада буде без опадів, з мінливою хмарністю. Стовпчики термометрів вночі опустяться до 0…-2°, вдень піднімуться до +1…+3°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода у Львові наступної доби також буде без опадів. Вночі температура повітря становитиме −1…−3°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Одесі очікується без опадів. Вночі термометри покажуть −1…−3°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Дніпрі буде зі снігом вночі та без опадів вдень. Вночі температура становитиме −1…−3°, вдень повітря прогріється до −1…+1°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода в Харкові очікується зі снігом вночі та мокрим снігом вдень. Синоптики прогнозують температуру повітря −1…−3° вночі та −1…+1° вдень. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Погода на Закарпатті 22 листопада буде без опадів. Температура повітря вночі становитиме −4…−6°, вдень — +3…+5°. Вітер північно-західний, 5−10 м/с.

Геомагнітний стан у Києві 22 листопада буде досить неспокійним, протягом доби очікуються збурення.