У МОЗ прокоментували повідомлення про нестачу кисню в лікарнях

В Україні триває епідемія коронавірусу, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n146743-u-moz-prokomentuvaly-povidomlennya-pro-nestachu-kysnu-v-likarnyah.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Одним зі способів підтримки хворих на коронавірусну хворобу COVID-19 є надання їм кисневої терапії. В Міністерстві охорони здоров’я спростовують поширену в соцмережах інформацію про кілька випадків смерті хворих на COVID-19 пацієнтів через нестачу кисню.

Так, міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні, 19 листопада, під час брифінгу спростував інформацію про смерть 39-річної викладачки з Житомира Ольги Грабар через нестачу балонів із киснем у лікарні.

За словами Степанова, жінка померла через ускладнення коронавірусу та наявні супутні захворювання.

Але навіть жодного натяку на те, що їй не була надана киснева терапія в необхідному обсязі, не було, — наголосив він.

Міністр зазначив, що Грабар була в достатньо важкому стані — її перевели до реанімації у палату інтенсивної терапії та під'єднали до апарату ШВЛ на високопотоковому кисні.

Він запевнив, що житомирська міська лікарня № 1, де перебувала Ольга Грабар, забезпечена киснем. За словами міністра, у цьому закладі 106 ліжок забезпечено як централізованим киснем, так і кисневим концентратом. Наразі в медзакладі перебувають 67 пацієнтів, які потребують кисню.

Грабар 15 листопада на своїй сторінці у Фейсбуці заявила про нестачу балонів із киснем у медзакладі і просила місцеву владу втрутитися та допомогти. Наступного дня вона померла.

У мерії Житомира, реагуючи на повідомлення Грабар, запевняли, що киснем на той момент були забезпечені всі відділення.

Також Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24» спростував ще одну поширену в соцмережах інформацію — про смерть у білоцерківській лікарні № 3 чоловіка, котрий віддав свою порцію кисню також госпіталізованому до цього закладу сину, оскільки кожному пацієнтові в цьому медзакладі подавали лише 15 хвилин кисню на день.

За словами Степанова, головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Міністр зазначив, що ця лікарня має 130 ліжок для хворих на COVID-19, з яких 84 — обладнані киснем. Наразі під киснем перебуває 71 пацієнт.

Нагадаємо, в уряді нещодавно пояснили, чому всіх українців не можуть протестувати на COVID-19.