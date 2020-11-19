В Минздраве прокомментировали сообщения о нехватке кислорода в больницах

В Украине продолжается эпидемия коронавируса, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n146743-v-minzdrave-prokommentirovali-soobscheniya-o-nedostatke-kisloroda-v-bolnicah.html

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. Одним из способов поддержки больных коронавирусной болезнью COVID-19 является предоставление им кислородной терапии. В Министерстве здравоохранения опровергают распространенную в соцсетях информацию о нескольких случаях смерти больных COVID-19 пациентов из-за недостатка кислорода.

Так, министр здравоохранения Максим Степанов сегодня, 19 ноября, во время брифинга опроверг информацию о смерти 39-летней преподавательницы из Житомира Ольги Грабар из-за недостатка баллонов с кислородом в больнице.

По словам Степанова, женщина умерла из-за осложнений коронавируса и имеющихся сопутствующих заболеваний.

Но даже намека на то, что ей не была предоставлена ​​кислородная терапия в необходимом объеме, не было, — подчеркнул он.

Министр отметил, что Грабар была в достаточно тяжелом состоянии — ее перевели в реанимацию в палату интенсивной терапии и подключили к аппарату ИВЛ на високопотоковом кислороде.

Он заверил, что житомирская городская больница № 1, где находилась Ольга Грабар, обеспечена кислородом. По словам министра, в этом заведении 106 коек обеспечено как централизованным кислородом, так и кислородным концентратом. Сейчас в медучреждении находятся 67 нуждающихся в кислороде пациентов.

Грабар 15 ноября на своей странице в Фейсбуке заявила о недостатке баллонов с кислородом в медучреждении и просила местные власти вмешаться и помочь. На следующий день она умерла.

В мэрии Житомира, реагируя на сообщение Грабар, уверяли, что кислородом на тот момент были обеспечены все отделения.

Также Степанов в эфире телеканала «Украина 24» опроверг еще одну распространенную в соцсетях информацию — о смерти в белоцерковской больнице № 3 мужчины, который отдал свою порцию кислорода также госпитализированному в это заведение сыну, поскольку каждому пациенту в этом медучреждении подавали лишь 15 минут кислорода в день.

По словам Степанова, главный врач этой больницы полностью опровергает эту информацию. Министр отметил, что эта больница имеет 130 коек для больных COVID-19, из которых 84 — оборудованы кислородом. Сейчас под кислородом находится 71 пациент.

Напомним, в правительстве недавно объяснили, почему всех украинцев не могут протестировать на COVID-19.