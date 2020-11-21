Кровати с кислородом в украинских больницах. Фото: УНН

https://racurs.ua/n146805-kolichestvo-svobodnyh-koek-s-kislorodom-v-ukrainskih-bolnicah-nazval-stepanov.html

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В Украине сейчас свободны 11 тыс. 815 коек, обеспеченных кислородом. Эти койки уже готовы к приему больных, которые заражены коронавирусом.

В апреле, к началу пандемии COVID-19 в Украине, в украинских медучреждениях было до 3,5 тыс. коек, обеспеченных кислородом. К августу количество коек нарастили до 8 тыс. 800, а по состоянию на 20 ноября в Украине уже 25 тыс. 393 таких койки. Об этом 21 ноября министр здравоохранения Максим Степанов сообщил в Facebook.

Ситуация отличается от региона к региону. Есть регионы, в которых количество свободных коек очень большое — это, например, Днепропетровская область или Херсонская область. А есть регионы, где ситуация достаточно напряженная — это город Киев, Харьковская область. Мы эту ситуацию исправляем, в том числе, за счет быстрого обеспечения кислородом этих коек, — говорится в сообщении.

По словам министра, информацию о загруженности коек Минздрав получает непосредственно от больниц, которые лечат больных коронавирусом. Таких медицинских учреждений в стране сейчас более 470.

Степанов добавил, что регионы сами определяют, сколько больничных коек им нужно обеспечить кислородом и в какой способ — централизованное снабжение, кислородные баллоны или концентраторы.

Напомним, в Министерстве здравоохранения опровергают распространенную в соцсетях информацию о нескольких случаях смерти больных COVID-19 пациентов из-за недостатка кислорода.