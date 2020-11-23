Люди з психічними захворюваннями скоюють менше злочинів, ніж здорові. Фото: Pixabay

https://racurs.ua/ua/n146713-ludy-z-psyhichnymy-zahvoruvannyamy-skouut-menshe-zlochyniv-nij-zdorovi-likar-psyhiatr.html

Ракурс

У процентному співвідношенні люди з психічними захворюваннями скоюють набагато менше правопорушень, ніж здорові. І вже точно можна стверджувати, що вони не небезпечніші за «здорових».

Таку думку в інтерв’ю «Ракурсу» висловила лікар-психіатр Ірина Пінчук. Водночас вона уточнила, що за формою і методом скоєння злочину відмінності можуть бути колосальні. «Проте я сподіваюся, що поступово наші традиційні підходи до цього питання будуть змінюватися», — додала лікар.

Вона також зауважила, що в будь-якому суспільстві завжди буде в межах одного відсотка людей, які страждають на шизофренію, проте це не означає, що всі вони потребують ізоляції. «Раніше потребували ізоляції практично при всіх захворюваннях, сьогодні ж ми говоримо про те, що і важкі розлади не завжди потребують ізоляції. Раніше наявність психічного захворювання могла бути причиною госпіталізації, сьогодні — тільки необхідність цілодобового спостереження в умовах стаціонару при загостренні стану», — пояснила Ірина Пінчук.

«Так, люди з психічними захворюваннями можуть бути небезпечними, але це лише видима сторона проблеми. Людина, що страждає на цукровий діабет, двічі або тричі на день робить собі ін'єкції інсуліну, також може мати різні емоційні стани», — каже лікар.

З повним текстом інтерв’ю можна ознайомитися за покликанням.