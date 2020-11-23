Байден визначився з кандидатом на посаду держсекретаря. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n146846-bayden-vyznachyvsya-z-kandydatom-na-posadu-derjsekretarya-ssha-nyt.html

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Джозеф Байден, обраний президент Сполучених Штатів Америки, підбирає собі команду з якою керуватиме країною.

Демократ пропонуватиме свого найближчого помічника у галузі зовнішньої політики, 58-річного Ентоні Блінкена, на посаду держсекретаря. За час президентства Барака Обами Блінкен обіймав посаду заступника держсекретаря. Також він відомий прихильник міжнародних альянсів. Про це повідомляє The New York Times із посиланням на власні джерела.

Посаду радника Байдена із нацбезпеки може обійняти 43-річний Джейк Салліван, який був радником із нацбезпеки віце-президента Байдена. Крім того, він очолював відділення планування політики у Державному департаменті часів Гілларі Клінтон.

А на посаді постійного представника США в ООН обраний президент бачить дипломата Лінду Томас-Грінфілд, яка свого часу працювала послом США у Ліберії, а з 2013 до 2017 року була помічником держсекретаря у справах Африки.

Нагадаємо, сенатор Республіканської партії Ліза Мурковскі закликала президента Дональда Трампа почати процес передачі влади адміністрації переможцю виборів Джо Байдену. Крім того, вона заявила про тиск з боку союзників президента на законодавців штату Аляска з метою перешкодити затвердженню результатів.