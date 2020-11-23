Байден определился с кандидатом на пост госсекретаря. Фото: Слово и дело

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Ракурс

Джозеф Байден, избранный президент Соединенных Штатов Америки, подбирает себе команду с которой будет руководить страной.

Демократ будет предлагать своего ближайшего помощника в области внешней политики, 58-летнего Энтони Блинкена, на пост госсекретаря. За время президентства Барака Обамы Блинкен занимал пост заместителя госсекретаря. Также он известный сторонник международных альянсов. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники.

Должность советника Байдена по нацбезопасности может занять 43-летний Джейк Салливан, который был советником по нацбезопасности вице-президента Байдена. Кроме того, он возглавлял отделение планирования политики в Государственном департаменте времен Хиллари Клинтон.

А на посту постоянного представителя США в ООН избранный президент видит дипломата Линду Томас-Гринфилд, которая в свое время работала послом США в Либерии, а с 2013 до 2017 года была помощником госсекретаря по делам Африки.

Напомним, сенатор Республиканской партии Лиза Мурковски призвала президента Дональда Трампа начать процесс передачи власти администрации победителю выборов Джо Байдену. Кроме того, она заявила о давлении со стороны союзников президента на законодателей штата Аляска с целью воспрепятствовать утверждению результатов.