Выборы мэра в Ровно состоялись на фоне «фотосессий» с бюллетенями (ВИДЕО)

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Ракурс

На избирательных участках в Ровно 22 ноября фиксировали большое количество случаев вероятного фотографирования бюллетеней. Наблюдатели гражданской сети ОПОРА заметила такие случаи на нескольких участках в областном центре и в прилегающих к Ровно селах и городах.

На избирательном участке в Квасилове в лицее полиция проверила телефон и обнаружила там фото бюллетеня. Избиратель заявил, что не знал, что за такие действия предусмотрена ответственность.

В Ровно в институте последипломного педагогического образования зафиксировали, как избиратели вероятно фотографировали бюллетени на урнах для голосования. Полиция отобрала показания.

Аналогичные случаи зафиксировали на участке в учебно-воспитательном комплексе, детском саду № 47.

На улице Фабричная, 3 наблюдательница ОПОРЫ зафиксировала на видео, как избиратель в кабинке фотографировала бюллетень. При выходе из кабинки ее сразу члены комиссии и наблюдатели спросили по поводу факта фотографирования.

Женщина призналась, что уже все удалила, а фотографировала для мужа — мол, тот не верил она собирается отдать свой голос за кандидата Шакирзяна. В это время на участке находились два народных депутата Владимир Арьев и Михаил Бондарь, они сразу обратились в полицию с требованием разобраться в ситуации.

На некоторых фото видно паспорт гражданина и избирательный бюллетень с отметкой за одного из кандидатов.

По состоянию на 21.00 22 ноября полиция Ровно получила 37 обращений о нарушениях избирательного законодательства, 20 из них были по поводу фотографирования бюллетеней. В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о двух правонарушениях по ст. 159 (нарушение тайны голосования) УК Украины и по ст. 160 (подкуп избирателя, участника референдума, члена избирательной комиссии или комиссии по референдуму) Избирательного кодекса.

Голосование на выборах в Украине является тайным. Контроль за содержанием волеизъявления избирателей избирателя любым образом запрещается. Фотографирование бюллетеней часто используется как доказательство подтверждения своего волеизъявления при применении противоправных схем подкупа избирателей.

В «Европейской солидарности» заявляют о победе кандидата от этой политсилы на выборах в Ровно. Александра Третьяка с этим почти в полночь поздравил и пятый президент Украины Петр Порошенко. Речь шла о минимальном разрыве Третьяка от Виктора Шакирзяна.