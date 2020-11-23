Вибори мера у Рівному відбулися на тлі «фотосесій» з бюлетенями, фото — ОПОРА

https://racurs.ua/ua/n146845-vybory-mera-u-rivnomu-vidbulysya-na-tli-fotosesiy-z-buletenyamy-video.html

Ракурс

На виборчих дільницях у Рівному 22 листопада фіксували велику кількість випадків ймовірного фотографування бюлетенів. Спостерігачі громадянської мережі ОПОРА помітили такі випадки на кількох дільницях в обласному центрі і в прилеглих до Рівного селах та містечках.

На виборчій дільниці в Квасилові у ліцеї поліція перевірила телефон і виявила там фото бюлетеня. Виборець заявив, що не знав, що за такі дії передбачена відповідальність.

У Рівному в інституті післядипломної педагогічної освіти зафіксували, як виборці ймовірно фотографували бюлетені на скриньках для голосування. Поліція відібрала свідчення.

Аналогічні випадки зафіксували на дільниці у навчально-виховному комплексі, дитсадку № 47.

На вулиці Фабрична, 3 спостерігачка ОПОРИ зафіксувала на відео, як виборець у кабінці фотографувала бюлетень. При виході з кабінки її одразу члени комісії та спостерігачі запитали щодо факту фотографування.

Жінка зізналася, що уже все видалила, а фотографувала для чоловіка, мовляв, той не вірив вона збирається віддати свій голос за кандидата Шакирзяна. В цей час на дільниці перебували два народні депутати Володимир Ар'єв та Михайло Бондар, вони одразу звернулися до поліції з вимогою розібратися в ситуації.

На деяких фото було видно паспорт громадянина та виборчий бюлетень із позначкою за одного із кандидатів.

Станом на 21.00 22 листопада поліція Рівного отримала 37 звернень щодо порушень виборчого законодавства, з яких 20 стосувалися фотографування бюлетенів. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про два правопорушення за ст. 159 (порушення таємниці голосування) КК України та за ст. 160 (підкуп виборця, учасника референдуму, члена виборчої комісії або комісії з референдуму) Виборчого кодексу.

Голосування на виборах в Україні є таємним. Контроль за змістом волевиявлення виборців, встановлення або розголошення змісту волевиявлення конкретного виборця будь-яким чином забороняється.

Фотографування виборчих бюлетенів часто використовується як доказ підтвердження свого волевиявлення при застосуванні протиправних схем підкупу виборців.

У «Європейській солідарності» заявляють про перемогу кандидата від цієї політсили на виборах у Рівному. Олександра Третяка із цим майже опівночі привітав і п’ятий президент України Петро Порошенко. Йшлося про мінімальний розрив Третяка від Віктора Шакирзяна.