Понад 10 тис. випадків коронавірусу виявили в Україні за добу. Фото:

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Коронавірус в Україні за минулу добу підтвердили у 10 тис. 945 осіб, це дещо менше ніж попередніми днями. Зокрема, 22 листопада, на COVID-19 захворіла 491 дитина та 447 медпрацівників. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на власній сторінці у Facebook.

Також у неділю медики прийняли рішення про госпіталізацію 1 тис. 165 осіб. Від коронавірусу померли 124 особи, а побороти хворобу змогли 4 тис. 143 особи. За добу було здійснено 28 тис. 374 тестувань.

За словами Степанова, за весь час пандемії захворіли 635 тис. 689 українців, а одужати вже змогли 291 тис. 60 осіб. Коронавірус забрав життя 11 тис. 75 українців.

Найбільше випадків хвороби 22 листопада виявили в Києві — 1 тис. 212 нових хворих. У Дніпропетровській області зареєстрували 1 тис. 93 випадки хвороби, в Київській — 870 хворих. У Житомирській та Запорізькій областях виявили 812 та 642 випадки коронавірусу.

Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ — 60 тис. 218 випадків;

Вінницька область — 15 тис. 476 випадків;

Волинська область — 21 тис. 864 випадки;

Дніпропетровська область — 29 тис. 654 випадки;

Донецька область — 20 тис. 262 випадки;

Житомирська область — 26 тис. 966 випадків;

Закарпатська область — 21 тис. 538 випадків;

Запорізька область — 24 тис. 442 випадки;

Івано-Франківська область — 32 тис. 296 випадків;

Київська область — 31 тис. 212 випадків;

Кіровоградська область — 4 тис. 358 випадків;

Луганська область — 5 тис. 679 випадків;

Львівська область — 41 тис. 279 випадків;

Миколаївська область — 15 тис. 320 випадків;

Одеська область — 37 тис. 901 випадків;

Полтавська область — 18 тис. 557 випадків;

Рівненська область — 28 тис. 194 випадки;

Сумська область — 23 тис. 167 випадки;

Тернопільська область — 25 тис. 813 випадків;

Харківська область — 51 тис. 637 випадків;

Херсонська область — 8 тис. 704 випадки;

Хмельницька область — 26 тис. 430 випадків;

Черкаська область — 18 тис. 292 випадки;

Чернівецька область — 31 тис. 369 випадків;

Чернігівська область — 15 тис. 61 випадок.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про третю хвилю коронавірусу. У ВООЗ очікують, що нова хвиля виникне через недостатність розвинутості інфраструктури.