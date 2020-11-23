Курс гривні на 23 листопада знизив Нацбанк. Фото: flickr.com

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Ракурс

Офіційний курс гривні на 23 листопада встановив Національний банк України.

Станом на сьогоднішній ранок гривня на 10 коп. подешевшала на валютному ринку у відношенні до долара в порівнянні з попереднім банківським днем. Курс долара на 19 листопада становив 28,25 грн за 1 дол. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Наразі 1 дол. коштує 28,35 грн. Євро станом на 23 листопада коштує 33 грн 62 коп. Ціна польського злотого 7 грн 53 коп. а чеської крони — 1 грн 27 коп. За британський фунт стерлінгів потрібно віддати 37 грн 60 коп.

Нагадаємо, 2 листопада долар в Україні подорожчав до максимуму більш ніж за два роки. Того дня на міжбанку курс продажу долара був на позначці 28 грн 53 коп. Востаннє гривня так дешевшала 5 вересня 2018 року — тоді за 1 дол. потрібно було віддати 28 грн 49 коп.