Курс гривны на 23 ноября снизил Нацбанк. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/n146843-kurs-grivny-na-23-noyabrya-snizil-nacbank-infografika.html

Ракурс

Официальный курс гривны на 23 ноября установил Национальный банк Украины.

По состоянию на сегодняшнее утро гривна на 10 коп. подешевела на валютном рынке по отношению к доллару по сравнению с предыдущим банковским днем. Курс доллара на 19 ноября составлял 28,25 грн за 1 долл. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Сейчас 1 долл. стоит 28,35 грн. Евро по состоянию на 23 ноября стоит 33 грн 62 коп. Цена польского злотого 7 грн 53 коп. а чешской кроны —1 грн 27 коп. За британский фунт стерлингов нужно отдать 37 грн 60 коп.

Напомним, 2 ноября доллар в Украине подорожал до максимума более чем за два года. В тот день на межбанке курс продажи доллара был на отметке 28 грн 53 коп. Последний раз гривна так дешевела 5 сентября 2018 года — тогда за 1 долл. нужно было отдать 28 грн 49 коп.